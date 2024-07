IT-Ausfälle weltweit – auch Apotheken betroffen

Ein massives IT-Problem legte am Freitag Institutionen weltweit lahm. An Flughäfen stand der Verkehr still, TV-Sender waren offline und in Großbritannien schienen gar die Notrufnummern ausgefallen zu sein. Am Hauptstadtflughafen BER etwa starteten und landeten bis zum Mittag keine Maschinen; danach wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen. Auch Krankenhäuser in Deutschland waren betroffen: Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sagte an beiden Standorten Lübeck und Kiel alle elektiven Eingriffe für den heutigen Freitag ab. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten sei aber gesichert, ebenso die Notfallversorgung, hieß es auf der Website.