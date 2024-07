Andexanet alfa zur Therapie von Gehirnblutungen unter Faktor-Xa-Inhibitoren

Eine Blutstillung wurde bei 67 % der Patienten unter Andexanet-Gabe und bei 53,1 % unter Vergleichstherapie erzielt. Bei 76,7 % der Patienten in der Andexanet-Gruppe betrug die Volumenzunahme des Hämatoms weniger als 35 %, in der Vergleichsgruppe nur bei 64,6 % der Patienten. Dieser Benefit unter Andexanet alfa wurde allerdings mit Nachteilen erkauft: So traten bei 10,3 % der mit Andexanet Behandelten thrombotische Ereignisse auf, in der Vergleichsgruppe nur bei 5,6 %. Ischämische Schlaganfälle wurden bei 6,5 % der Patienten in der Andexanet-Gruppe und bei 1,5 % der Vergleichsgruppe registriert. Im Hinblick auf die Mortalitätsrate nach 30 Tagen zeigte sich kein Unterschied. Sie lag in der Andexanet-Gruppe bei 27,8 % und in der Vergleichsgruppe bei 25,5 %.