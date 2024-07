BMG feilt Apothekenreform fürs Kabinett nach

Das Bundesgesundheitsministerium hat für den anstehenden Kabinettsbeschluss zum Apotheken-Reformgesetz nachgearbeitet. Ein auf den 11. Juli datierter Entwurf sieht an zahlreichen Stellen Änderungen vor, einige Einwände wurden offensichtlich gehört. Ob die Nachjustierungen bereits zufriedenstellen, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Was die PTA-Vertretung betrifft, so bleibt es dabei, dass die Apotheke auch ohne Apotheker*in vor Ort geöffnet sein kann, solange diese*r „mittels Telepharmazie“ zur Rücksprache jederzeit zur Verfügung steht und der oder die Apothekenleiter*in mindestens acht Stunden die Woche persönlich anwesend ist. Neu ist: Neben erfahrenen PTA (solchen, für die die Pflicht zur Beaufsichtigung entfallen ist) können auch Pharmazieingenieure allein in der Apotheke zugegen sein.