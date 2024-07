Apotheken-Reformgesetz soll noch im Juli durchs Kabinett

Nichts ist sicher – außer, dass sich alles verändert. Auch die Tagesordnung des Bundeskabinetts ist flexibel. Waren vergangene Woche noch keine gesundheitspolitischen Vorhaben auf der Tagesordnung des Bundeskanzleramts vermerkt, so ist aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) nun anderes zu vernehmen.

Der Kabinettsentwurf für das Apotheken-Reformgesetz befinde ich sich noch in der Rechtsförmlichkeitsprüfung, heißt es aus dem BMG. Diese Prüfung erfolgt im Bundesjustizministerium. Es werde sich im Laufe des Tages entscheiden, ob die Beschlussfassung durch das Kabinett noch am Mittwoch stattfinden könne. Wenn nicht, ist dies für die Woche drauf geplant, auch am 24. Juli wird das Bundeskabinett zusammenkommen.