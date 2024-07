Hessischer Landtag positioniert sich fraktionsübergreifend gegen „Light-Apotheken“

Auch die SPD in Hessen sieht sich „an der Seite“ der Apotheker*innen. Deren Kompetenz sei für die Arzneimittelversorgung „unersetzbar“, betonte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Daniela Sommer. Ihre Fraktion halte deshalb am Konzept der inhabergeführten Apotheke fest. Mit Blick auf die geplante Apothekenreform machte sie klar, dass diese bisher nur in Form eines Referentenentwurfs vorliege. Es gebe also noch viel Raum, um Kurskorrekturen zu ermöglichen, meint Sommer.

Für die AfD-Fraktion äußerte sich Volker Richter. Auch er hält Kritik an den „Light-Apotheken“ für berechtigt. Auf die Fachkompetenz von Apotheker*innen könne nicht verzichtet werden. Er verwies auf die Petition des Hessischen Apothekerverbandes zur Apothekenrettung, die seit Anfang Juli läuft. Deren Forderungen würden auch von vielen Ärzt*innen unterstützt, so Richter. Die signalisierte Unterstützung der CDU für die Apotheker*innen hält er für ein Täuschungsmanöver.