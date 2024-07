Für die Apotheken bestehe keine Verpflichtung Einzelverträge mit dem GKV-Spitzenverband abzuschließen, heißt es im Rundschreiben weiter. Die Preisregelungen in den neuen Verträgen des GKV-Spitzenverbandes würden nur geringfügig von den bestehenden Vertragspreisen abweichen. In vier Produktkategorien würden gleiche oder minimal niedrigere Preise, in vier weiteren Produktkategorien um zwei bis sieben Prozent höhere Preise vereinbart. Nur bei Einmalhandschuhen würden die Preise um etwa 30 Prozent steigen. Die Preissteigerungen würden aber die hohen administrativen Aufwände für die Vertragsumsetzung in den Apotheken nicht angemessen kompensieren, heißt es dazu im Rundschreiben.

Laufender Vertrag gilt bis Ende September

Weiter wird betont, dass der bestehende Pflegehilfsmittelversorgungsvertrag bis zum 30. September 2024 gilt und damit die vertragliche Grundlage für die Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln bietet.

Zur Vorgeschichte ist daran zu erinnern, dass der GKV-Spitzenverband offenbar zum 30. Juni 2024 kündigen wollte. Die Kündigung wurde aber nur bei den Einzelverträgen wirksam. Vom DAV hieß es dazu schon vor Wochen, die angestrebte Kündigung konnte aufseiten des GKV-Spitzenverbandes nicht rechtzeitig realisiert werden und werde daher erst zum 30. September 2024 wirksam.