Viele Indikationsimpfungen, fast keine Komplikationen

Insgesamt waren 100 (74,07 Prozent) der Teilnehmenden der Meinung, dass ihre Apotheke das Potenzial hat, das Impfangebot zu steigern, 35 (25,93 Prozent) sind der Meinung, dass das nicht der Fall ist.

Sehr positiv ist den Befragten zufolge das Feedback der Patient*innen. So gaben 100 (89,29 Prozent) der Teilnehmenden an, dass die Patient*innen sehr zufrieden sind. In fünf Fällen (4,46 Prozent) waren die Patient*innen zufrieden, in sechs Fällen (5,36 Prozent) neutral eingestellt, lediglich in einem Fall (0,89 Prozent) gaben die Patient*innen das Feedback eher unzufrieden zu sein. Niemand der Teilnehmenden gab an, dass die Patient*innen unzufrieden mit dem Impfangebot sind.