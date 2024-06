Apotheken vor Ort leisten wertvolle Unterstützung gegen Drogenmissbrauch

Das zeigen auch die Zahlen: 2023 hat das Bundeskriminalamt 2227 drogenbedingte Todesfälle in Deutschland registriert. Das sind in etwa doppelt so viele wie vor zehn Jahren, wie der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen in einer Pressemitteilung von Ende Mai informierte. Bei einer großen Mehrzahl der Verstorbenen sei dabei ein Mischkonsum von illegalen Substanzen festgestellt worden.

Und auch kommt es häufig zu stationären Behandlungen. Laut Statistischem Bundesamt sind 2022 rund 17.200 Menschen aufgrund illegalen Drogenkonsums stationär behandelt worden, das waren 81 Prozent als 2002.