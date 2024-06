Die Hauskanzlei der Freien Apothekerschaft „Brock Müller Ziegenbein“ ist derzeit gut beschäftigt. So hat der Verein unter anderem eine Feststellungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland angestoßen und Shop Apotheke verklagt. Nun kommt offenbar ein Gutachten dazu. Anlass ist der jüngst bekannt gewordene Referentenentwurf für ein Apothekenreformgesetz. In einer FA-Mitteilung vom heutigen Freitag heißt es: Das Anfangsstatement des Bundesministeriums für Gesundheit mit den Worten „Deshalb sollen mit diesem Gesetz die notwendigen Rahmenbedingungen für eine bessere Arzneimittelversorgung durch Apotheken in der Fläche geschaffen werden“ lese sich wie Hohn, denn an keiner Stelle werde das Fixum – auch Apothekenhonorar genannt – in effektiver Weise erhöht. Weiter moniert die FA, dass der seit 20 Jahren fehlende Inflationsausgleich von nahezu 45 Prozent überhaupt nicht erwähnt werde, geschweige denn ausgeglichen. Der Verein habe daher die Kanzlei Brock Müller Ziegenbein beauftragt, ein Gutachten zu erarbeiten. Das Ergebnis werde jedem Bundestagsabgeordneten zur Meinungsbildung zugeschickt.