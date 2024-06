Als weiterer Einfluss auf die Geschlechtsentwicklung werden endokrine Disruptoren (endocrine-disrupting chemicals, EDC) angenommen, hormonartig wirkende Stoffe, die hauptsächlich aus synthetisch hergestellten Materialien stammen, darunter Pestizide, Lösemittel, sowie Kunststoffprodukte mit Bisphenol A und Phthalaten. Sie kommen aber auch in Pflanzen und entsprechenden Arzneimitteln als Phytoestrogene vor. Die Wirkungen der EDCs sind komplex, Studien zu Pubertas praecox oft inkonsistent. Bisphenol A (BPA) beispielsweise wirkt in niedriger Dosis am Estrogenrezeptor agonistisch und in höherer Dosis am Androgen­rezeptor antagonistisch. Die mittlerweile regulatorisch eingeschränkte Substanz war lange Zeit auch in Baby­flaschen aus Polycarbonat zu finden. Phthalate, die Weichmacher in zahlreichen Kunststoffprodukten aus Polyvinylchlorid (PVC), haben ein ähnliches, hormonartiges Wirkprofil und könnten zudem die Androgen-Synthese beeinflussen. Eine Reihe von Studien zu Auswirkungen von Phthalaten bestätigten eine Assoziation mit verfrüht einsetzender Pubertät, andere wiederum nicht, wobei die Art der Phthalate (hoch- oder niedermolekular) und das Alter der Kinder bei Expo­sition eine Rolle spielen. Auch unter der Vielzahl an Pesti­ziden sind mindestens 100 als endokrine Disruptoren identifiziert worden, ohne dass ihre estrogenen, antiandrogenen und antiprogesteronen Effekte je extensiv studiert worden wären [4].