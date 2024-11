Die Husten-Helfer bei Reizhusten oder produktivem Husten

Wenn der Sommer sich verabschiedet und die kältere Jahreszeit naht, werden viele Menschen von dem bekannten Erkältungssymptom aufgesucht: Husten. Dieser oft hartnäckige winterliche Begleiter tritt in zwei verschiedenen Formen auf: als Reizhusten (46 %) oder als produktiver Husten (28 %), während die restlichen 26 % an einer Kombination der beiden Hustenarten leiden. 62 % der hustenden Verbraucher leiden zusätzlich an einer gereizten Rachenschleimhaut.1 Beide Arzneimittel aus dem Hause WICK beruhigen dank Schutzfilm-Technologie den gereizten Rachen, während sie den jeweiligen Husten lindern. WICK Husten-Sirup gegen Reizhusten lindert effektiv trockenen Husten und WICK Husten-Löser Sirup produktiven Husten.