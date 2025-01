Welche MS-Arzneimittel sind sicher in der Schwangerschaft?

Die Studienautoren geben die Häufigkeit von schweren angeborenen Fehlbildungen (MCA, major congenital Anomalies) mit 3,8% an, was „leicht“ über dem Hintergrundrisiko für die allgemeine deutsche Bevölkerung liege (2,8%). Allerdings sei der Vergleich, wie häufig es zu schweren angeborenen Fehlbildungen komme, schwierig, erklären die Wissenschaftler, da unterschiedliche Methoden angewendet würden. Nach krankheitsmodifizierender Therapie aufgeschlüsselt war die Prävalenz für schwere angeborene Fehlbildungen unter Teriflunomid (12%; n=3 von 25) und Alemtuzumab (10,5%; n=2 von 19) am höchsten. Allerdings sei bislang keine Teratogenität der beiden Arzneimittel bekannt, und es waren nur wenige Frauen den beiden Arzneimitteln während der Schwangerschaft ausgesetzt – zu wenige, um eine Teratogenität abschließend zu beurteilen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA fordert Daten von mindestens 1000 im ersten Trimester exponierten Schwangerschaften, um die reproduktive Sicherheit eines Arzneimittels zu bewerten. Diese Daten existieren lediglich für die seit längerer Zeit zugelassenen und angewandten Wirkstoffe Interferon-beta und Glatirameracetet. Eine Teratogenität von Alemtuzumab kurz vor oder am Anfang der Schwangerschaft halten die Studienautoren für unplausibel, da der Antikörper die Plazenta aktiv erst ab dem zweiten Trimester überschreitet, wenn die sensible Phase der Organogenese abgeschlossen ist.

Die Wissenschaftler beobachten zudem ein Risiko für schwere angeborene Fehlbildungen unter S1P-Rezeptormodulatoren von 5,3% (nicht signifikant) – was sie überraschte, da die Wirkstoffe mit einem „zweifach erhöhten teratogenen Risiko in Verbindung gebracht“ würden. In ihrem Kollektiv hätten die Kinder vor allem angeborene Herzfehler und Nierenfehlbildungen gezeigt: „Unsere Daten können nicht bestätigen, ob S1P-Rezeptormodulatoren teratogen sind“, sagen die Studienautoren. Dennoch sei es biologisch plausibel, da die kleinen Moleküle die Plazentaschranke überwänden und die S1P-Rezeptorsignalgebung blockierten – ein kritischer Prozess für die Gefäßbildung während der Embryogenese.