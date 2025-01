Hinter vielen Beschwerden können medikamentöse Ursachen stecken

Ein weiteres Sinnesorgan, auf das Arzneimittel Nebenwirkungen haben können, ist der Hörsinn (DAZ 9, S. 38). Auch hier werden verschiedene Hörstörungen unterschieden: Ototoxische Arzneimittel führen zu einem Verlust des Hörvermögens. Andere Nebenwirkungen am Ohr sind Tinnitus oder durch Schädigung des Vestibularorgans ausgelöster Schwindel. Zu den bekanntesten ototoxischen Arzneimitteln gehören die Aminoglykosid-Antibiotika (Gentamicin, Amikacin), Platin-haltige Chemotherapeutika, Schleifendiuretika und Analgetika bzw. Antiphlogistika. Doch die Liste ist noch länger: 765 Arzneistoffe sind als ototoxisch eingestuft. In der Selbstmedikation sollte bei den nichtsteroidalen Antiphlogistika auf einem bestimmungsgemäßen, kurzfristigen Gebrauch geachtet werden. Vor allem Ibuprofen und Paracetamol erhöhen bei langfristiger Einnahme das Risiko für einen Hörverlust signifikant. Wichtig zu wissen: Bei einer Trommelfellperforation sollten ototoxische Arzneistoffe nicht lokal (Tropfen, Salbe) verabreicht werden. Sie könnten in das Innenohr gelangen und so unerwünschte Nebenwirkungen erzeugen. Vor allem bei Senioren wird ein arzneimittelbedingter Hörverlust oft übersehen und als Altersschwerhörigkeit oder kreislaufbedingte Schwindelprobleme interpretiert. Hörprobleme sollten daher in der Apotheke regelmäßig abgefragt werden. Frühe Anzeichen eines arzneimittelbedingten Schadens kann ein Klingeln oder Summen in den Ohren sein.