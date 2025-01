Was wir von unseren Nachbarn lernen können

Während in Deutschland Apotheken prinzipiell überall eröffnen dürfen, ist die Niederlassung in Frankreich ebenfalls reguliert. Die Anzahl der Apotheken wird nach Einwohnerzahlen und Mindestabständen der Apotheken untereinander kalkuliert. So soll eine gleichmäßige Versorgung gewährleistet werden. Folglich müssen viele Apotheker oft jahrelang auf eine freie Stelle warten. Überversorgungen wie in manchen deutschen Städten sind in Frankreich hingegen selten.

Ein weiteres spannendes Detail findet sich im „code de la santé publique“, dem französischen Gesundheitsgesetzbuch, das auch Regelungen enthält, die in Deutschland in der Apothekenbetriebsordnung stehen. Vorgeschriebene Mindestflächen für Apotheken sucht man dort vergeblich. So finden sich beispielsweise in Paris Apotheken mit nur 50 m² Fläche, deren begrenzter Raum oft durch Kommissionierautomaten im Keller kompensiert wird. Flexibilität bei den räumlichen Anforderungen kann die Investitionskosten senken, ohne die Versorgungsqualität zu beeinträchtigen.