Wenn Digitalisierung auf bürokratische Trägheit trifft

Michael Dörr, seines Zeichens Vorsitzender der ARZsoftware eG und als ehemaliges Vorstandsmitglied des VDARZ flammender Vertreter der Interessen kleiner Rechenzentren in privater Hand, sieht das differenziert: „Rechenzentren können ihre Services anbieten und dabei ebenfalls die direkte Zahlung der Krankenkasse auf das Konto der Apotheke veranlassen. Es zeigt sich aber, dass die Krankenkassen damit schnell überfordert sind.“ Sein Resümee: „In einer Zeit, in der Tätigkeiten, die nicht zu den Kernaufgaben eines Geschäftsbetriebes zählen, oftmals an professionelle Dienstleister ausgelagert werden, erscheint der Gedanke des ‚selber Abrechnens‘ daher wundersam.“ Warum also etwas an einer Dienstleistung ändern, die „aus Sicht der Apotheke so unauffällig und selbstverständlich ist wie der Strom aus der Steckdose?“