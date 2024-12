Ging es 2024 in der MS-Forschung voran?

Großes Potenzial versprechen sich Neurologen zudem von Bruton-Tyrosinkinase­inhibitoren (BTKI). Als „kleine Moleküle“ (small molecules) schaffen sie, was Antikörpern nicht gelingt – sie kommen ins Zentralnervensystem und sollen dort B-Zellen, denen eine wesentliche Rolle in der Pathogenese bei MS zugeschrieben wird, hemmen und andere Immunzellen, wie die Mikroglia, modifizieren. Evobrutinib von Merck verfehlte allerdings bereits 2023 den primären Endpunkt und reduzierte die jährliche Schubrate nicht besser als Teriflunomid. Sanofi untersucht derzeit Tolebrutinib, Roches Kandidat heißt Fenebrutinib. Tolebrutinib überzeugte in diesem Jahr in Phase-III-Studien bislang auch nur bei sekundär progredienter MS und erreichte bei Patienten mit schubförmiger MS den primären Endpunkt nicht. Die Ergebnisse aus Phase-III-Studien an Menschen mit primär progredienter MS stehen noch aus.

Nachdem Wissenschaftler CAR-T-Zellen zunehmend auch bei Autoimmunerkrankungen prüfen, rücken sie auch bei MS in den Fokus. Auch in Deutschland erhielten in diesem Jahr im Rahmen von individuellen Heilversuchen Menschen mit MS eine CAR-T-Zelltherapie, die FDA hat 2024 in den USA eine Phase-I-Studie genehmigt.