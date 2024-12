Ist Rooibostee gesund?

In einem Review fassten Wissenschaftler die Ergebnisse von 18 Humanstudien mit 488 Teilnehmenden (Alter von sechs bis 83 Jahren) zusammen. Die Hälfte der Studien hatte in Südafrika stattgefunden, es ging um fermentierten (rot), unfermentierten (grün) und schwarzen Rooibostee in Dosen von 200 bis 1.200 ml und seinen möglichen Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, den Stoffwechsel, entzündliche Prozesse und die Blutdruckregulation. In den meisten Studien waren die Teilnehmer gesund und hatten keine Risikofaktoren. Die Untersuchungen dauerten von einem Tag bis drei Monate und waren damit relativ kurz. Grüner Rooibostee enthält mehr Flavonoide als roter Rooibostee, schwarzer ist den Studienautoren zufolge nicht mehr kommerziell auf dem Markt.