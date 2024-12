Time is Muscle: Auch an den Feiertagen schnell den Notruf wählen!

Die Deutsche Herzstiftung e.V. weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass gerade über die Feiertage häufig Herzinfarkt-Patienten in den deutschen Notfallambulanzen eingeliefert werden, die viel zu lange gezögert haben, über den Notruf 112 den Rettungsdienst zu rufen. Die Folgen können fatal sein: „Time is Muscle“, der unbehandelte Infarkt führt mit jeder Minute zu einem zunehmenden Absterben von Herzmuskelgewebe im Areal des betroffenen Herzkranzgefäßes. Mit zunehmender Zerstörung von Muskelgewebe droht eine ausgeprägte Herzschwäche, sowie Herzrhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern, das innerhalb weniger Sekunden zum Herzstillstand führen kann.