Giftige Bücher

Gefährliche Farbbrillianz

Dass dieses Szenario einer Vergiftung nach Kontakt mit alten Büchern nicht ganz unmöglich ist, zeigten Forscher der Universität Odense. Sie wiesen nach, dass in der Bibliothekssammlung der Universität von Süddänemark mehrere historische Bücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert große Konzentrationen von Arsen auf ihren Einbänden enthalten. Es wird vermutet, dass bei der Gestaltung der Buchdeckel, Schriftzüge und Abbildungen grüne Farben verwendet wurden, die Arsen enthalten. Solch ein lichtechtes, leuchtend grünes Pigment ist zum Beispiel das Schweinfurter Grün. Es handelt sich dabei um Kupferarsenitacetat Cu(CH 3 COO) 2 · 3 Cu(AsO 2 ) 2 . Auch heute noch wird in Bibliotheken mittels elementspezifischer Analysen (z.B. Röntgenfluoreszenz, Ramanspektroskopie und Röntgendiffraktometrie) und nasschemischer Untersuchungen auf historischen Bucheinbänden Arsen als Pigment nachgewiesen. Um die Mitarbeiter der Bibliotheken zu schützen, werden die Bücher je nach Intensität der Pigmente in verschiedene Kategorien eingeteilt, so dass die jeweiligen Bände zum Beispiel separiert oder speziell verpackt werden, ein Kontakt nur in Spezialkleidung möglich ist oder die Oberfläche der Bücher behandelt wird, um das Pigment in ein zusätzliches Bindemittel einzubetten. Auch in Deutschland werden die Bestände der Bibliotheken auf potenziell gesundheitsschädliche Pigmentbestandteile untersucht: Bücher wurden aussortiert und Bibliotheken teilweise sogar geschlossen. Das ist aber immer noch besser als das Schicksal, das die Bibliothek im "Namen der Rose“ ereilte: Eine Öllampe fällt zu Boden und der Bücherschatz wird ein Opfer der Flammen.