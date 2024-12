Reinigung bei Salbutamol-Import beachten

Die AMK und die Firma Hexal AG informieren derzeit über mehrere Beanstandungen zu dem Salbutamol-Import „Albuterol Sulfate (Salbutamol) Inhalation Aerosol 90 mcg". Die Apotheken bemängelten, dass „kein ausreichender Sprühstoß ausgelöst oder nur ein geringer Sprühnebel freigesetzt wird.“ Laut den Apotheken kam es bereits zu medizinischen Folgen und Minderwirkungen, die von Patient:innen in diesem Zusammenhang beschrieben wurden.

Hintergrund: Ende 2023 hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) einen Versorgungsmangel für Salbutamol-haltige Arzneimittel in pulmonaler Darreichungsform bekannt gegeben. Daraufhin wurde Hexal gemäß § 79 Abs. 5 AMG gestattet, das für den US-amerikanischen Markt zugelassene Arzneimittel „Albuterol Sulfate Inhalation Aerosol 90 mcg with Dose Indicator“ in Deutschland in den Verkehr zu bringen. Das Dosieraerosol ist vergleichbar mit dem für den deutschen Markt zugelassenen Produkt SalbuHEXAL® N Dosieraerosol.

Laut Hexal sind die Beanstandungen auf eine mangelhafte Reinigung des Inhalers zurückzuführen. Daher hat die Firma in einem Schreiben eine bebilderte Anleitung zur korrekten Reinigung des Dosieraerosols bereitgestellt und bittet Apotheker:innen, Patient:innen bei der Abgabe entsprechend aufzuklären.