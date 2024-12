Apothekenkette soll Mitschuld an Opioid-Krise tragen

In der Klageschrift des Departement of Justice wird CVS zur Last gelegt, „zur Opioid-Krise beigetragen zu haben, einem nationalen Gesundheitsnotstand mit verheerenden Auswirkungen in den Vereinigten Staaten.“ Für die unzulässigen Verschreibungspraktiken seien auch die Leistungskennzahlen und Vergütungsanreize verantwortlich. Die Arbeitsrichtlinien des Unternehmens hätten Geschwindigkeit den Vorrang vor Sicherheit eingeräumt, heißt es. Die US-Regierung fordert zivilrechtliche Strafen, eine einstweilige Verfügung und Schadenersatz. Auch gegen andere Arzneimittel-Händler, wie Walgreens und Walmart, wurden Klagen in diesem Zusammenhang erhoben.