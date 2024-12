Diese Studiendaten wurden bei der EMA mit dem Antrag auf eine Zulassungserweiterung eingereicht. Die Wirksamkeit von Tirzepatid bei obstruktiver Schlafapnoe wurde nicht bezweifelt, der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) war aber der Ansicht, die bereits bestehende Zulassung zur Gewichtsreduktion sei ausreichend. Eine separate Indikation für die Behandlung der mittelschweren bis schweren obstruktiven Schlafapnoe sei daher nicht erforderlich. Die neu gewonnenen Daten zur Besserung einer Schlafapnoe sollen aber in die Fachinformation übernommen werden [4, 5]. Wirtschaftsnachrichten zufolge strebt Eli Lilly eine Zulassung von Tirzepatid zur Therapie der obstruktiven Schlafapnoe in den USA an [7].

Literatur

