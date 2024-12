Schiedsspruch steht – Rahmenvertrag wird zum 1. Januar angepasst

Prüfreihenfolge bleibt bei Nichtverfügbarkeit weitgehend bestehen

Kompromisse müssen die Apotheken allerdings mit Blick auf Engpassregelungen eingehen. Hier hatten DAV und GKV-Spitzenverband ebenfalls lange um die zutreffende Auslegung der im Sommer 2023 in Kraft getretenen gesetzliche Vorgaben gerungen. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn es in § 129 Abs. 2a SGB V heißt, Apotheken könnten im Fall der Nichtverfügbarkeit „abweichend“ vom Rahmenvertrag ein verfügbares wirkstoffgleiches Arzneimittel abgeben? Ist die vorgegebene Abgaberangfolge ganz durchzuprüfen – oder sind die Apotheken bereits frei in der Auswahl, wenn kein Rabattvertragsarzneimittel zur Verfügung steht, also die 1. Stufe der Prüfung vollbracht ist? Und gibt es den 50-Cent-Engpasszuschlag je Verordnungzeile oder je verordneter Packung? Der DAV pochte natürlich auf die für die Apotheken günstigen Interpretationen. Doch die Kassenseite gab nicht nach, sodass letztlich der DAV das Bundesgesundheitsministerium einschaltete und um Auslegungshilfe bat.