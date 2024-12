Ersatzkassen sind bei Wundversorgung kulant

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schrieb daraufhin dem GKV-Spitzenverband, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und empfahl, die Übergangsfrist bis 2. März 2025 zu verlängern. Den Leistungserbringern sollte es nicht zum Verhängnis werden, wenn sie die Produkte über den 2. Dezember hinaus verordnen bzw. sie die entsprechenden Verordnungen beliefern. Der GKV-Spitzenverband informierte die Krankenkassen hierüber – allerdings war ungewiss, ob alle Kassen der Empfehlung folgen würden.

Nun ist klar: Die Ersatzkassen (TK, BARMER, DAK-Gesundheit, KKH, hkk, und HEK) jedenfalls tun es. Ihr Verband, der vdek, hat an diesem Mittwoch mitgeteilt, er habe den DAV und die KBV bereits am Montag darüber informiert. „Mit der Übergangsregelung garantieren wir die unterbrechungsfreie Versorgung unserer Versicherten“, erläutert die vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner. „Sie können mit den betroffenen Produkten in gewohnter Weise im Sachleistungsprinzip versorgt werden. Eine separate Kostenübernahmeerklärung ist nicht erforderlich.“

Auch die BIG direkt gesund hatte am Dienstag mitgeteilt, sie werde Lauterbachs Appell folgen.