dm steigt in Onlinehandel mit OTC-Arzneimitteln ein

Die Drogeriemarktkette dm will in den Onlinehandel mit Arzneimitteln einsteigen. Ab dem kommenden Jahr sollen sie über Tschechien verkauft werden, wie das Handelsblatt an diesem Mittwoch morgen berichtet. In dem Text ist von „freiverkäuflichen“ Arzneimitteln die Rede. Ob damit nur tatsächlich freiverkäufliche gemeint sind, oder auch apothekenpflichtige, geht aus dem Bericht nicht hervor. Freiverkäufliche Arzneimittel darf dm allerdings jetzt schon verkaufen.

dm-Geschäftsführer Marketing und Beschaffung, Sebastian Bayer, bestätigte gegenüber dem Wirtschaftsblatt, dass eine entsprechende Gesellschaft im Nachbarland gegründet worden sei. Er betonte, dass man ausschließlich den Onlinehandel von „freiverkäuflichen“ Arzneimitteln plane,

Der Gesundheitsmarkt in Deutschland steht laut Bayer vor gewaltigen Herausforderungen. „Aus Sicht der Bürger wird es teurer, aber nicht besser“, sagt er: „Für dm stellt sich deshalb die Frage, was wir beitragen können, wenn es regulatorisch zu Änderungen kommt.“ Die Drogeriekette habe noch viel Fantasie, was sie in diesem Bereich anbieten könne, heißt es beim Handelsblatt.