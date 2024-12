Die „Krankheit X“ im Kongo ist keine neue Seuche

Nach Angabe des Gesundheitsministers waren in dem Gebiet innerhalb weniger Wochen 406 Menschen an einer nicht-diagnostizierbaren Infektion erkrankt und davon mindestens 31 gestorben. In früheren Berichten wurde sogar von mehr als 130 Toten gesprochen, später von mindestens 67. Nach Aussage von Dieudonné Mwamba, dem Generaldirektor des nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit, scheint der Erreger via Luft übertragbar. Die Infektion wäre also per inhalationem erfolgt.

Zum Zeitpunkt der Alarmmeldung gab es keine Informationen darüber, wann und wo genau „Krankheit X“ zuerst aufgetreten war, wie sie sich entwickelt hatte und welche Bevölkerungsgruppen am häufigsten betroffen waren. Blutproben, die man auf bislang unbekannte Erreger hätte untersuchen können, gab es nicht. Deshalb wurde ein von WHO und kongolesischem Gesundheitsministerium zusammengestelltes Schnelleinsatzteam in die Provinz Kwango entsandt, um die Ursache der Epidemie aufzuklären und eine Maßnahmenkontrolle einzuleiten.