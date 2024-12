AOKen holen sich Rekordsumme an Schadenrückforderungen

Zukünftig wollen die AOKen ihre Ermittlungstechniken zur Aufdeckung von Fehlverhalten weiter verbessern. So soll beispielsweise Künstliche Intelligenz helfen, „um Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und die betrügerischen Aktivitäten einiger weniger Akteure im Gesundheitswesen noch effektiver zu verfolgen“, sagt Susanne Wagenmann. Außerdem fordern die Kassen die Schaffung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften in allen Bundesländern zur Ermittlung gegen Betrugsfälle im Gesundheitswesen: „Umso wichtiger ist eine Bündelung des Wissens in Staatsanwaltschaften, die sich langfristig und durchgängig mit diesem Thema beschäftigen. Denn die Krankenkassen sind keine Strafbehörden, und die Kriminalitätsbekämpfung ist Sache des Staates. Die Bürger haben ein Recht auf eine gute Ausstattung der Justizbehörden“, sagte Lambertin.

Änderungsbedarf im Apothekenrecht

Die AOKen melden auch konkrete Änderungswünsche im Apothekenrecht an. Um Fehlverhaltensfälle, bei denen Apotheken mit Arztpraxen oder Versicherten zusammenwirken, effizienter aufdecken zu können, sollte die Buchungsnummer, welche die Apothekensoftware bei der Buchung der Warenabgabe vergibt, als Teil des elektronischen Datensatzes im Datenträgeraustausch im Rahmen der Apothekenabrechnung mit übermittelt werden. Dies könne durch die Ergänzung des § 17 Abs. 6 Apothekenbetriebsordnung erreicht werden, heißt es. Diese Vorschrift definiert, welche Angaben bei der Abgabe eines Arzneimittels auf dem Kassenrezept bzw. der elektronischen Verordnung einzutragen sind.

Ein weiterer Vorschlag: Analog zum Substitutionsregister, das bei der Bundesopiumstelle angesiedelt ist, sollte ein erweitertes BtM-Register geschaffen werden. Denn während etwa bei Methadon schon jetzt auffällt, wenn mehrere Arztpraxen Verordnungen für dieselbe Person ausstellen, ist das z. B. bei Fentanyl, Methylphenidat oder Oxycodon bislang nicht Fall. Das erweiterte Register sollte mit Daten der abgebenden Apotheken gespeist werden, die den Arztpraxen niederschwellig zur Verfügung sehen sollen (nicht aber den Kassen).