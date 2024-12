Gärtner lieben den Wunderbaum wegen seiner interessanten Laubfärbung, der Blattform und der auffälligen Fruchtstände. Alle Teile der Pflanze sind stark immunogen und giftig, vor allem im Samen aber findet man das Toxin Ricin, das nach Auspressen des Öls aus dem Rückstand der Samen durch Extraktion in wässeriger Lösung gewonnen wird. Das aus den Samen gewonnene von Lectinen freie Öl ist in Ethanol löslich und wird daher für technische, kosmetische und für arzneiliche Zwecke eingesetzt.

Ricin gehört zur Familie der Ribosomen-inaktivierenden Proteine des Typs II. Das wasserlösliche Toxin wird durch proteolytische Enzyme des Magen-Darm-Traktes nicht zerstört und trotz einer Größe relativ schnell resorbiert. Ricin hat ein Molekulargewicht von 64 bis 66 kDa und besteht aus zwei Untereinheiten (A- und B-Kette), die durch eine Disulfidbrücke miteinander verknüpft sind. Die Bindung der B-Kette (Lectin-Einheit) an zellwandständige Glykoproteine und Glykolipide führt zur Aufnahme des Toxins in die Zelle mittels Endozytose. Nach dem Transport ins Zellinnere greift die enzymatisch aktive A-Kette die 28S-Untereinheit der Ribosomen an und unterbricht damit die Proteinbiosynthese, was letztendlich zum Zelltod führt. Ein einziges in eine Zelle aufgenommenes Ricin-Molekül soll ausreichen, um den Tod einer Zelle herbeizuführen.