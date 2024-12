Immun durch Insektenstiche

Die Impfung gilt als sicher, schützt jedoch nur unvollständig. Niederländische Mediziner publizierten nun erste Ergebnisse einer klinischen Studie mit genetisch abgeschwächten Sporozoiten. Die Varianten GA1 und GA2 stoppen ihre Entwicklung entweder früh oder spät im Leberstadium. Das Besondere: Die Übertragung der attenu­ierten Sporozoiten erfolgte nicht als klassische Impfung, also durch eine Injektion, sondern durch die Stiche Sporozoiten-tragender Anopheles-Mücken. Im ersten Teil der Studie unterzogen sich gesunde Probanden einer Dosis-Eskalation und setzten sich 15 bis 50 Mückenstichen von mit GA2 infizierten Tieren aus. Im zweiten, doppelblinden und randomisierten Teil wurden die Teilnehmenden entweder mit GA1, GA2 oder Placebo immunisiert. Drei Wochen nach abgeschlossener Immunisierung wurden sie gezielt mit einer nicht-abgeschwächten P. falciparum-Variante infiziert. Der Verlauf der Infektion wurde einige Wochen be­obachtet, dann mit Atovaquon-Proguanil behandelt. Während die GA1- und GA2-Gruppe ähnlich hohe Antikörpertiter gegen das Oberflächenprotein der Sporozoiten bildete, war die Zahl P. falciparum-spezifischer CD4+ und Vδ2+ γδ T-Zellen nach GA2-Immunisierung signifikant höher. In der GA2-Gruppe zeigten acht von neun Probanden Schutz vor Malaria, in der GA1-Gruppe nur einer von acht. Ernste Nebenwirkungen traten in keiner Gruppe auf. |

Literatur

Lamers OAC et al. Safety and Efficacy of Immunization with a Late-Liver-Stage Attenuated Malaria Parasite. N Engl J Med. 2024 Nov 21;391(20):1913-1923