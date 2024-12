„Syrische Pharmazeuten praktisch unverzichtbar“

Die Landesapothekerkammer in Thüringen sorgt sich um die Zukunft syrischer Apotheker*innen und Apothekenangestellter im Land. Durch die aktuellen Entwicklungen in deren Heimatland befürchtet die Kammer, dass sich viele dazu entschließen könnten, zurückzukehren. Auch aktuelle Forderungen aus der Politik, die zu einer beschleunigten Rückkehr oder Rückführung drängen, sieht die Kammer kritisch, da diese „mit Risiken und ganz konkreten Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in Thüringen verbunden“ seien.

Pharmazeut*innen aus Syrien seien für Thüringen „praktisch unverzichtbar“, heißt es in einer Mitteilung der Kammer von diesem Mittwoch. Demnach arbeiten mehr als 50 syrische Apotheker*innen in Thüringen – das sind immerhin drei Prozent. Viele weitere seien als PTA angestellt oder befänden sich in einem Ausbildungsverfahren.