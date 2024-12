Ist die ABDA ein Auslaufmodell?

ABDA – weg da!?

Die ABDA befindet sich als Dachorganisation sowohl von Kammern wie von Verbänden in einem grundsätzlichen Zielkonflikt. Zum einen sind die Kammern vertreten, die als Körperschaften öffentlichen Rechts neben gewissen Dienstleistungsfunktionen eine stringente Aufsicht ausüben, samt Sanktionsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite bilden die Verbände den zweiten Teil der Vertretung. Sie stellen die eigentliche Interessenvertretung insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht dar. Gleichzeitig erhebt diese ABDA auf Bundesebene einen Alleinvertretungsanspruch gegenüber der Politik.

Die Unstimmigkeiten innerhalb einer solchen Organisation, die in dieser Zusammensetzung ziemlich einmalig ist, sind evident und dem Grundsatz nach auch nicht auflösbar. Eine disziplinarische Aufsicht, der hehren Pharmazie und dem Berufsethos verpflichtet, steht nicht zwangsläufig im Einklang mit schnöden kaufmännischen Interessen. Als per Gesetz eingetragene Kaufleute, zumal in vollständiger, persönlicher Haftung, sind diese Interessen aber für das Überleben elementar, zumal der Gesetzgeber seiner Fürsorgepflicht gegenüber einem derart hochgradig regulierten Beruf nicht unbedingt im gebotenen Maße nachkommt. Es braucht daher eine starke und unabhängige Stimme der Apothekenwirtschaft. Es spricht also sehr viel dafür, die Kammer- und Verbandsfunktionen konsequenter zu trennen. Nur wie?

Auflösung eine Option?

Wäre da nicht die (Selbst-)Auflösung der ABDA eine Option? Selbst eine Sowjetunion hat sich seinerzeit selbst abgeschafft, als ihre Zeit vorüber und sie schlicht bankrott war. Letzteres droht der ABDA natürlich nicht, dank ihrer Verankerung in den Beitragsvolumina von Kammern und Verbänden. Ihre Dysfunktionalität wird jedoch in dem Maße immer stärker spürbar, als eben keine Schönwetterzeiten mehr herrschen, in denen Marktwachstum und diverse Ausweichmöglichkeiten viele Unzulänglichkeiten und Widersprüchlichkeiten kaschiert haben. Stattdessen stehen die größten Bewährungsproben erst bevor. Welche Zukunft hat der Beruf überhaupt in einer Welt, in welcher große Teile der heutigen Apothekentätigkeit automatisierbar sind oder durch schlichte Entbürokratisierung und Vereinfachung entbehrlich werden? Einer Landschaft, in der zumindest Standardberatungen und Medikamentenchecks durch IT-Systeme, oder bald durch „Avatare“ übernommen werden? Aber auch in einem Gesundheitskontext, der sich im Spannungsfeld von immer schwerer zu finanzierender Hochkostenmedizin, einer fortschreitenden Überalterung und keineswegs mehr wachstumsgesicherten wirtschaftlichen Grundlagen geprägt ist und dringend nach steuernden und begleitenden „Gesundheits-Coaches“ und Lotsen ruft?

Es besteht die begründete Erwartung, dass eine Verbandsstruktur, befreit von einer sich selbst im Wege stehenden Dachorganisation, im Hinblick auf eine unternehmerische Interessensvertretung zielgerichteter und kraftvoller aufspielen kann. Den strukturkonservativ-heilberuflichen Teil decken dagegen weiterhin die Kammern parallel ab. Angesichts von nicht einmal 100 Beschäftigten in der ABDA halten sich die sozialen Dimensionen einer Auflösung in Grenzen. Einige der dortigen Fachleute könnten entweder in den Kammern oder aber in der aktiveren Interessenvertretung eine neue Rolle finden, andere werden sich komplett neu orientieren (müssen) – das Los jeder grundlegenden Reform und Umstrukturierung.

Nebenbei: Es sind nicht finanzielle Aspekte, die für die Auflösung sprechen. Knapp 30 Millionen Euro ABDA-Haushalt bei einem Branchenumsatz von 70 Milliarden Euro entsprechen nicht einmal 0,05 Prozent. Im Grunde müsste der Berufsstand für seine Vertretung und Zukunftsgestaltung viel mehr aus­geben. Dringend zu empfehlen wäre die Etablierung eines unabhängigen „Think Tanks“ bzw. „pharmazeutischen Sachverständigenrates“, welcher streng wissenschaftlich-evidenzbasiert Lösungen für die Zukunft erarbeitet – im Sinne der Gesellschaft, der Patienten und der Pharmazeuten. „Win-Win“, marktgerecht, Kosten-Nutzen-orientiert. Dies darf keinesfalls zu einer verlängerten Lobbyarbeit mit gewogenen „Mietmäulern“ verflachen. Vielmehr bedarf es einer wissenschaftlichen Reputation, welche in der Politik als solche wahrgenommen und geachtet wird.