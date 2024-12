Whistleblower-Preis für sächsischen Apotheker

Die Geschäftsführerin von Blueprint Suelette Dreyfus begründete die Entscheidung der Preis-Jury: „Unsere Jury war besonders beeindruckt von der Integrität anhand des erheblichen finanziellen und bürokratischen Drucks zu schweigen.“

Neben Herold wurde der Preis in diesem Jahr an acht weitere Preisträger verliehen. Darunter sind beispielsweise mehrere Mitarbeiter des Flugzeug-Bauers Boeing. Diese hatten Mängel in der Qualitätskontrolle des Konzerns offengelegt, die zu lebensgefährlichen Zwischenfällen in der Luft geführt hatten. Auch die nigerianischen Ärzte Vivian Muoneke and Egbuna Olakunle Obidike wurden ausgezeichnet. Sie hatten aufgedeckt, dass durch vergifteten Hustensaft mehr als 300 Kinder gestorben waren.

Herold zeigte sich erfreut über die Preisverleihung, sieht die Missstände bei der Zytostatika-Abrechnung jedoch noch nicht behoben. Er will weiter aktiv bleiben und seinem Anliegen auch gegenüber der neu zu besetzenden Bundesregierung Nachdruck verleihen.