Risiko: Nicotin-Beutel im Trend

Die Nicotin-Beutel der Marken „Zyn“, „Lyft“ oder „Velo“ bestehen aus Nicotinsalzen, Trägerstoffen wie Cellulose und Aromen mit Menthol-, Kaffee- oder Fruchtgeschmack. Die Überwachungsbehörden in Deutschland stufen tabakfreie Nicotin-Beutel als neuartiges Lebensmittel ein. Doch weil Nicotin nicht als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen ist, dürfen die Beutel nicht in Verkehr gebracht werden. Trotzdem bieten manche Kioske in deutschen Städten die Marken an - und falls nicht, kann man sich die Produkte in Internetshops bestellen und nach Hause liefern lassen.

Bei starken Varianten gelangt durch die Beutel mehr Nicotin ins zentrale Nervensystem als beim Rauchen einer Zigarette – mit einer nur leicht langsameren Anflutungsgeschwindigkeit. Das Suchtpotenzial könnte daher vergleichbar sein. Berichte über akute Nicotin-Überdosierungen per Beutel werden häufiger – allerdings ist noch kein Fall mit schwerem Ausgang bekannt.

Das Risiko für Krebs scheint Nicotin allein nicht zu erhöhen – anders als tabakspezifische Nitrosamine, die das Bundesinstitut für Risikobewertung in der Hälfte der verfügbaren Produkte fand. Für zwei dieser Stoffe ist der kausale Zusammenhang für eine krebserzeugende Wirkung nachgewiesen. Sie entstehen bei der Fermentation von Tabakblättern, aus denen das Nicotin teils gewonnen wird. Der Nitrosamingehalt einiger Nicotin-Beutel betrug aber etwa ein Hundertstel des Gehalts in Zigaretten - und im Gegensatz zu ihnen ist es möglich, sie Nitrosamin-frei herzustellen.

Es scheint klar, dass die Beutel weniger schädlich sind als Zigaretten. Für Raucher könnten sie daher eine Schadensbegrenzung darstellen, wenn sie dank der Beutel den Absprung vom Glimmstängel schaffen. Für Nichtraucher, Kinder, Jugendliche, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schwangere stehen laut BfR eher die Risiken im Vordergrund. Um diese bei Langzeitkonsum abschätzen zu können, fehlen jedoch groß angelegte und unabhängige Studien.