Apotheke im Schultheiss Quartier in Berlin zur „Schönsten Apotheke“ gekürt

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern hatte am Ende die Apotheke im Schultheiss Quartier die Nase vorne. In den denkmalgeschützten Räumen der ehemaligen Schultheiss Brauerei befindet sich diese „retro-futuristische Apotheke“, wie Inhaberin Heike Zweydinger sie beschreibt, in der traditionelle Materialien aus der Bauzeit des Gebäudes zu einem sehr modernen Design verbunden werden. Stahl, Terrazzo, Eiche, Leder, vor allem aber Glasbausteine prägen die Offizin. Durch die halbtransparenten Glasbaustein-Wände werden die „Hinterräume“ der Apotheke wie Labor, Rezeptur und Beratungsraum optisch in die Offizin eingebunden.

Zweydinger ließ nach der Bekanntgabe mitteilen: „Ich bin überglücklich über die Anerkennung und vor allem das Verständnis für den Anspruch, den wir an das Erscheinungsbild einer modernen, innovativen, zukunftsorientierten erfolgreichen Apotheke haben. Ich bedanke mich im Namen aller Mitarbeitenden für diese großartige Auszeichnung. Ich bin unglaublich stolz und voller Freude.“ Sie konnte bei der Preisvergabe leider nicht anwesend sein.