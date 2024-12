Action Medeor will Hilfe für Syrien nach Assad-Sturz ausbauen

Die Partner von Action Medeor haben nach Angabe der Organisation bereits medizinische Notfallteams zusammengestellt, die für die Aufrechterhaltung der medizinischen Grundversorgung in Syrien eingesetzt werden sollen. Laut Peruvemba arbeiten die größten Krankenhäuser des Landes nur eingeschränkt und viele kleinere zum Teil gar nicht. „Es besteht zudem hoher Bedarf an der Verstärkung von Transfusionsdiensten und Blutbanken, an Traumabehandlungen, an Versorgung mit Anästhetika und medizinischen Verbrauchsmaterialien für Dialysen.“

Auch medizinisches Personal, Treibstoff für Krankentransporte und Krankenwagen sind akute Mangelware im Bürgerkriegsgebiet. Für die Verbesserung der Arzneimittelversorgung hat Action Medeor mit dem Bau eines Arzneimittellagers begonnen, das in den nächsten Monaten fertig gestellt werden soll. „Für die Syrer sind die letzten Tage historisch, vergleichbar mit dem Mauerfall in Deutschland“, so Sid Peruvemba. „Wir möchten unser Möglichstes dazu beitragen, das Land und die Menschen in eine gute Zukunft zu begleiten.“

Alle Menschen, die Action Medeor bei ihrer Hilfe unterstützen wollen, können dies über die Internetseite www.medeor.de tun oder über die IBAN DE78320500000000009993 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: „Syrien“.