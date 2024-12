Kleopatras mysteriöser Tod

Sie soll in Essig aufgelöste Perlen geschlürft, in Eselsmilch gebadet, sich in einen Teppich eingerollt in den Palast von Caesar schmuggeln lassen und sich vor diesem dann effektvoll und spärlich bekleidet aus dem Bodenbelag gewickelt haben, im Perlen-Tanga vor Markus Antonius getanzt, acht Sprachen gesprochen und eine einzigartige Nase gehabt haben. Ob dies alles stimmt, wird von Wissenschaftlern heute stark bezweifelt. Fakt ist, Kleopatra war eine faszinierende Person der Geschichte und eine Frau, die sich in einer Männerwelt behaupten konnte, indem sie Männern zur Erreichung ihrer Ziele den Kopf verdrehte. Zwei mächtigen römischen Männern, um genau zu sein: Julius Caesar und Markus Antonius, die nacheinander in Rom herrschten und Kleopatra zur Geliebten nahmen. Kleopatras Strategie ging allerdings nicht auf lange Sicht auf, denn ihre eigene Machtstellung war eng mit der von Caesar und Antonius verwoben. Als beide tot waren, stand sie mit dem Rücken zur Wand. Oktavian, Adoptivsohn von Caesar und Rivale von Antonius im Kampf um die Vorherrschaft Roms, war gegen Kleopatras Reize immun. Er plante, sie gefangen zu nehmen und im Triumphzug in Rom vorzuführen. Eine Schmach, der sich Kleopatra entzog, indem sie Suizid beging.