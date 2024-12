Britische Arzneimittelbehörde plant Kostenübernahme von Mounjaro gegen Fettleibigkeit

Das National Institute for Heath and Care Excellence (NICE), das für die Überwachung der Kostenwirksamkeit von Arzneimitteln im Vereinigten Königreich (UK) zuständig ist, hat an diesem Donnerstag eine neue vorläufige Leitlinien-Empfehlung veröffentlicht, in der die Behörde vorsieht, Menschen mit einem Body-Mass-Index über 35 und mindestens einer gewichtsbedingten Erkrankung Mounjaro zu verschreiben.

Als gewichtsbedingte Erkrankungen gelten laut NHS Bluthochdruck, Dyslipidämie, obstruktive Schlafapnoe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes. Davon sind nach Schätzungen des NICE 3,4 Millionen Menschen allein in England betroffen.