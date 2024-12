AVWL und Lauterbach sprechen über Zukunft der Apotheken

„Apotheken bieten vor allem im Bereich der Prävention und als erste, niederschwellige Anlaufstelle der Patienten in Gesundheitsfragen enorme Chancen“, so Rochell. „Wir haben aufgeführt, wie wir zur Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität der Patienten beitragen und zugleich Kosten im System reduzieren können.“

Erste Anlaufstelle in der Primärversorgung

Genannt wurden unter anderem eine stärkere Einbindung der Apotheken als eine der ersten Anlaufstellen in der Primärversorgung, in der Prävention, der Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bürger als auch der Vermittlung der Vorzüge der Digitalisierung. Man habe auch „auf die Effizienzreserven einer personalisierten Medizin hingewiesen – sofern diese fachlich entsprechend durch die Apotheke begleitet wird“, so Rochell.

„Das alles setzt aber voraus, dass die Apotheken vor Ort, nachdem sie nunmehr seit 20 Jahren von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt und das staatlich reglementierte Honorar de facto nicht mehr erhöht worden ist, zunächst einmal wirtschaftlich stabilisiert werden müssen“, so der AVWL-Vorsitzende. „Wir appellieren daher an die künftige Regierung, hier nach der Wahl schnellstmöglich eine Lösung zu finden.“

Post in regelmäßigem Kontakt mit AVWL

Achim Post, der auch Landesvorsitzender der NRW-SPD ist, war es ein wichtiges Anliegen, dass das persönliche Gespräch mit Lauterbach zustande kam, heißt es in der Pressemitteilung. Er stehe seit Langem mit dem AVWL in regelmäßigem Kontakt und wisse um die Probleme der Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland, so Post.

„Mir war es sehr wichtig, mich gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister sowie Vertreterinnen und Vertretern der Apotheken vor Ort persönlich zu den Herausforderungen und Problemen der Apotheken auszutauschen. Bundesminister Karl Lauterbach bin ich dabei überaus dankbar, dass er dieses Gespräch möglich gemacht und sich dafür viel Zeit genommen hat“, so der Abgeordnete.