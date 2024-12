Antipsychotika bei kognitiven Symptomen

Die Studienautoren merken an, dass die ak­tuelle Datenlage zur kognitiven Wirkung von Antipsychotika lückenhaft ist. Auch weisen die untersuchten Studien eine hohe methodische Heterogenität auf, da die verwendeten Tests zur Bewertung kognitiver Funktionen oft unvollständig oder uneinheitlich ­waren. Dennoch legen die Ergebnisse nahe, dass Dopamin-Antagonisten der ersten Generation sowie Clozapin bei Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen möglichst vermieden werden sollten. Zudem sind Antipsychotika generell keine prokognitiven Wirkstoffe. Die Autoren der Metaanalyse plädieren daher für die Entwicklung ­neuer Arzneistoffe mit innovativen Wirkmechanismen, die gezielt auf kognitive Einschränkungen bei Schizophrenie abzielen. Ebenso sollten psychotherapeutische Maßnahmen in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus sei es essenziell, einheitliche Standards für die Bewertung der kognitiven Leistung in zukünftigen Studien zu schaffen.

Literatur

Feber L et al. Antipsychotic Drugs and Cognitive Function: A Systematic Review and Pairwise Network Meta-Analysis. JAMA Psychiatry 2024, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2024.2890