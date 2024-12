Wie Apotheken zur Inklusion von Hörbeeinträchtigten beitragen können

Eine Vorreiterposition in der Beratung von Gehörlosen nimmt die Marien Apotheke in Wien ein. Dort arbeitet Magister Sreco Dolanc als Apotheker, der selbst gehörlos ist. Neben der Kundenberatung mittels Gebärden stellt er seit über zehn Jahren auf Youtube sowie der Apotheken-Website mit Gebärden- und Lautsprache versehene Videos zu verschiedenen Gesundheitsthemen barrierefrei zur Verfügung. Das Problem: Für viele pharmazeutische Begriffe gibt es keine Gebärde. Deshalb steht Sreco Dolanc im ständigen Austausch mit Linguisten, Gebärdensprach-Dolmetschern und gehörlosen Fachexperten des Gestu(Gehörlos Erfolgreich Studieren)-Projekts an der TU-Wien. Zusammen haben sie bereits über 100 neue Gebärden für den pharmazeutischen Kontext entwickelt. Auf diese Weise sind auch die Gebärden für das Heilkräuter-Daumenkino entstanden. Ein Herzensprojekt von Dolanc ist das Kinderbuch „Krankheit, Unfall, Notfall: Anna und Paul wissen, was zu tun ist”, welches er zusammen mit der gehörlosen Verlegerin Lydia Tenkart sowie der ebenfalls gehörlosen Illustratorin Barbara Schust herausgebracht hat. Das Buch thematisiert die Angst vor dem Arztbesuch sowie das korrekte Vorgehen in Notfallsituationen. Es richtet sich an gehörlose und hörende Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren und enthält neben Bild und Text auch Gebärden [10].