Bezüglich des Umgangs mit den beschlossenen Anträgen, die laut der noch gültigen Satzung verpflichtend umzusetzen sind – außer sie betreffen den in der Verantwortung der Mitgliederversammlung liegenden Haushalt –, sagte Overwiening: „Verpflichtend stimmt ja schon jetzt nicht ganz, weil es ja bedeutet, dass alle Beschlüsse umgesetzt werden müssen. Aber finden Sie mal einen Beschluss, der kein Geld kostet? Alles kostet Geld.“ Und dafür sei auch schon jetzt die Mitgliederversammlung zuständig.

Frust über nicht umgesetzte Anträge

Das habe in der Vergangenheit immer wieder für Frust über nicht-umgesetzte Beschlüsse gesorgt, so die ABDA-Präsidentin. Es wurde gefragt, warum sich die ABDA widersetze. Das habe sie aber gar nicht getan, sondern die Mitgliederversammlung habe befunden, dass die Vorhaben zu teuer seien. Deswegen hat die Agentur Overwiening zufolge vorgeschlagen, es so in die Satzung zu schreiben, wie es tatsächlich gemacht wird. „Die neue Satzung gibt wieder, was tatsächlich passiert“, sagte die Präsidentin. Sie verspreche ungern Dinge, die nicht passieren können. Die Satzung sei nun ehrlicher und transparenter und mache das Geschehen nachvollziehbar, sagte Overwiening.

Ob die Mitgliederversammlung das auch so sieht, wird sich am 11. Dezember zeigen, dann treffen sich die Mitgliedsorganisationen in Berlin. Auf der Agenda steht auch eine Diskussion über die künftige Rolle des DAT. Deren Ausgang dürfte allerdings vorher bestimmt sein, denn die Umsetzung der Satzungsänderungen soll laut Tagesordnung schon vorher erfolgen.

Ein kleines Trostpflaster für Mitgliedsorganisationen gibt es aber. Die neue Satzung legt ebenfalls fest, dass künftig weniger Delegierte am DAT teilnehmen, nämlich nur ein*e Delegierte*r pro 300 Apotheker*innen jedes Kammerbezirks und nicht mehr wie bisher ein*e Delegierte pro 200 Apotheker*innen. Es fallen also weniger Kosten an.