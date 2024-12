„Wir müssen die Tradition mit der Moderne vereinen“

DAZ: Wie geht es Ihnen mit den neuen Ämtern?

Hoffmann: Ich bin froh, dass die Wahl vorbei ist. Ich bin Demokrat und habe Achtung vor Wahlen. Auch wenn wir wussten, dass es fünf Personen gibt, die für fünf Ämter kandidieren, ist es doch spannend, in welcher Konstellation und mit welchen Mehrheiten das geschieht. Wir haben jetzt einen guten, jungen Vorstand und können zum 1. Januar 2025 mit der Arbeit loslegen.

Scharpf: Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe. Es ist jetzt Zeit für Veränderungen und Zeit, die Apotheke vor Ort und unseren Beruf voranzubringen.

DAZ: Welche Themen stehen für die neue BAK-Spitze jetzt auf der Agenda?

Hoffmann: Das Wichtigste wird sein, dass wir den gesellschaftlichen Wandel in unseren Fachbereich, in die Pharmazie, in die öffentliche Apotheke transkribieren. Wir wollen die Vor-Ort-Apotheke „fit for future“ und „fit for purpose“ machen. Denn unsere Gesellschaft ist volatiler, mobiler und flexibler geworden. Auch viele Selbstverständlichkeiten in Bezug auf die öffentliche Apotheke sind diesem Wandel unterworfen. Wir müssen zusehen, dass Patientinnen und Patienten dabei ihre Bindung an die Apotheke nicht verlieren. Zugleich müssen Apothekerinnen und Apotheker etwas dafür tun, auf der Höhe der Wissenschaft zu bleiben, weil sich auch dort viel ändern wird. Unter diese Bereitschaft zum Wandel lassen sich dann viele Themen subsumieren: Personal, Fachkräfte, Nachwuchs, Ausbildungsordnung, Fort- und Weiterbildung, zudem pharmazeutische Dienstleistungen und andere Dienstleistungen, die die Apotheke heute schon erbringt. Ganz wichtig ist zudem, dass wir unseren Heilberuf stärker herausarbeiten. Apothekerinnen und Apotheker dienen der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes, heißt es in § 1 der Bundesapothekerordnung. Doch was bedeutet das wirklich?

Scharpf: Unser neuer Vorstand wird seine künftige Ausrichtung zwar erst im Januar einschlagen, aber wir denken da alle sehr ähnlich: Wir wollen „fit for purpose“ sein. Dazu werden wir die Tradition mit Modernem vereinen müssen. Es wird unseren Berufsstand stärken und unser Ansehen verbessern, wenn wir moderne pharmazeutische Dienstleistungen anbieten und Tools nutzen, neue Tätigkeitsfelder erschließen und uns weiterentwickeln. Unser Beruf muss auch in der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden – auf Augenhöhe mit Ärztinnen und Ärzten, im interprofessionellen Team. Es ist ein vielfältiger Beruf, auf den wir stolz sein dürfen! Das zu vermitteln, gehört zur Nachwuchsförderung. Wir müssen die Studentinnen und Studenten dazu bringen, dass sie es lieben, Pharmazie zu studieren. Und sie sollen sehen, was nach dem Studium alles für sie möglich ist und wie vielfältig der Apothekerberuf sein kann

Hoffmann: In den nächsten zwei, drei, vielleicht vier Jahren werden durch zahlreiche Reformvorhaben für unseren Beruf viele Weichen gestellt. Und da müssen wir als ABDA, BAK und DAV präsent sein. In allen Gremien und Diskussionsrunden, in denen es um Gesundheit und Gesundheitsversorgung geht, muss immer ein Apotheker oder eine Apothekerin dabei sein. Die Politik, aber auch andere Stakeholder, müssen wahrnehmen, dass die Apotheke ein zentraler Bestandteil unseres Gesundheitssystems ist.