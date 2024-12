Schwere Wechselwirkung mit Fluoropyrimidinen

Das Varizella-Zoster-Virus (VZV) schlummert in einem Großteil der Bevölkerung und kann klinisch zu zwei verschiedenen Erkrankungen führen, den Varizellen (Windpocken) und Herpes zoster (Gürtelrose). Eine Primär­infektion mit dem Virus äußert sich im Kindesalter in Form von Wind­pocken, die in der Regel einen milden Verlauf zeigen. Dabei tritt das typische, generalisierte Exanthem mit juckenden Bläschen auf. Anschließend persistiert das Virus in sensorischen Spinal- und Hirnnervenganglien [1].

Üblicherweise ist die körpereigene Immunabwehr in der Lage, das Virus in Schach zu halten. Gelingt das nicht mehr, können die Viren aktiv replizieren, und Gürtelrose tritt als neuro­kutane Erkrankung in Erscheinung. Die Erkrankung ist prinzipiell in ­jedem Alter möglich. Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Inzidenz signifikant. Hintergrund ist das Nachlassen der Immunabwehr durch Alterungsprozesse (Immunseneszenz). Eine Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus tritt ebenfalls bei geschwächtem Immunsystem, unter immun­suppressiver Therapie oder bei reduzierter zellulärer Immunität auf, wie etwa bei malignen Lymphomen und einer HIV-Infektion [2]. Damit erhöht auch eine Chemotherapie das Risiko für Gürtelrose.