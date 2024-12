Werden Schmerzen bei Frauen unterschätzt?

Die Wahrscheinlichkeit in Israel ein Schmerzmedikament verordnet zu bekommen, war für Frauen allgemein geringer als für Männer (38% vs. 47%, p < 0,001). Dieser Unterschied bestand auch beim Vergleich verschiedener Altersgruppen, Schmerzintensitäten von leicht bis schwer und war unabhängig vom Geschlecht des medizinischen Personals. Auch die Wahrscheinlichkeit ein Opioid-Analgetikum verordnet zu bekommen, war bei Frauen geringer als bei Männern (19% vs. 25%, p < 0,001). Die Daten aus den USA bestätigen die Analyse aus Israel, auch wenn die Prozentzahlen etwas abweichen. Die meisten Patientendaten (N = 17.576) stammten aus Israel. In zusätzliche Analysen wurde gezeigt, dass Frauen eine um 10% geringere Wahrscheinlichkeit hatten, dass ihr Schmerzscore von Krankenschwestern erfasst wird. Außerdem war die Wartezeit in der Notaufnahme für Frauen um 30 Minuten länger als für Männer.

Die Studienautoren vermuten als Grund für den geschlechtsspezifischen Unterschied das Vorurteil, dass Frauen bei der Beschreibung ihrer Schmerzen im Vergleich zu Männern „übertreiben“ würden. Dieses Vorurteil bestehe auch bei den behandelnden Ärzten und führe dazu, dass Frauen weniger Schmerzmedikamente verschrieben bekämen.