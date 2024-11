Welt-Aids-Tag 2024: Gegen die Ausgrenzung von HIV-Infizierten

Unsicherheiten und Ressentiments lassen sich nur durch Aufklärung und Kommunikation aus der Welt schaffen (siehe Kasten „Acht Fakten gegen Ängste und Vorurteile“). In Zusammenarbeit mit der Aids-Stiftung und der Deutschen Aidshilfe gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anlässlich des Welt-Aids-­Tages Einblicke in das Leben von Menschen mit HIV und lädt zum gemeinsamen Diskurs und Austausch ein [1]. Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wenn Sie auf daz.online die Webcodes M6PE2 und X7TR4 in die Suchfunktion eingeben, gelangen Sie direkt zu den Seiten.