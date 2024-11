Franke: Isolierte Betrachtung der Packungspauschale ist nicht aussagekräftig

Ist die Vergütung der Apotheken in Zeiten rasant steigender Kosten noch angemessen? Innerhalb der Branche bekäme man wohl zumeist ein klares Nein zu hören. Wie aber beurteilt die Bundesregierung die aktuelle Höhe des Apothekenhonorars und insbesondere der Packungspauschale mit Blick auf die Preisentwicklung und die gestiegenen Betriebskosten in den vergangenen Jahren? Das wollte die Berichterstatterin für Apothekenthemen in der FDP-Bundestagsfraktion, Kristine Lütke, in einer schriftlichen Frage wissen. Diese landete auf dem Schreibtisch von Edgar Franke, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) – seine Antwort liegt der DAZ vor.

Reformgesetz als Teil der Lösung?

Franke verweist zunächst auf § 78 Absatz 2 Satz 1 Arzneimittelgesetz (AMG), wonach die Preise und Preisspannen in der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) insgesamt so festzulegen seien, dass sie „den berechtigten Interessen der Arzneimittelverbraucher einschließlich der Sicherstellung der Versorgung sowie der Bereitstellung von Arzneimitteln, der Apotheken und des Großhandels Rechnung tragen“. Der Festzuschlag in Höhe von 8,35 Euro stelle dabei einen von mehreren Vergütungsbestandteilen dar, dessen „isolierte Betrachtung aus Sicht der Bundesregierung nicht aussagekräftig ist“, schreibt er.