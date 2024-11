Nicht nur Treppen gilt es zu überwinden

Beispiel für einen Alternativtext

Wird dieses Foto in einem Artikel über Corona verwendet, der darüber berichtet, dass die Impfung auch in Apotheken verabreicht wurde, könnte ein Alternativtext lauten: „Eine PTA verabreicht die Corona-Impfung in einer Apotheke an einen Mann.“ Geht es in dem Text um einen bestimmten Wirkstoff, der mittels einer Injektion am Besten in den Arm verabreicht werden muss: „Eine Ärztin verabreicht das Medikament mit einer Spritze in den Oberarm eines Patienten.“ In diesem Fall würde ein generischer Alt-Text wie „Eine Frau gibt einem Mann eine Spritze“ nicht richtig funktionieren, da wichtige Informationen wie „Injektion in den Oberarm“ oder „Impfung in der Apotheke“ verloren gehen. (Foto: dusanpetkovic1/AdobeStock)