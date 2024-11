SPD und BSW prüfen Pharmaziestudiengang in Brandenburg

In Brandenburg haben am Mittwoch Dietmar Woidke, amtierender und künftiger SPD-Ministerpräsident, und Robert Crumbach, BSW-Fraktionsvorsitzender, den Entwurf für einen Koalitionsvertrag vorgestellt. Im Bereich Gesundheitspolitik kommen auch die Apotheken vor. Diese seien „wichtig für die Gesundheitsversorgung im ganzen Land“, heißt es in dem heute vorgestellten Papier. Die zukünftige Landesregierung will sich demnach dafür einsetzen, mehr Apothekerinnen und Apotheker für die Arbeit in ländlichen Regionen zu gewinnen. Nicht zuletzt dafür sollen die Ausbildungsmöglichkeiten im Land erweitert werden – bisher gibt hier keinen einzigen Standort für ein Pharmazie-Studium.