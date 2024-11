Patentgeschützte Arzneimittel werden immer teurer

Bei den Generika stieg der Preis in den vergangenen zehn Jahren demgegenüber im Schnitt um 31 Prozent. Eine Packung lag 2023 durchschnittlich bei 34,85 Euro (2014: 26,60 Euro). Das WIdO rechnet vor, dass patentgeschützte Arzneimittel damit 2023 im Schnitt knapp 17-mal so teuer waren wie Arzneimittel im generikafähigen Markt – 2014 betrug der durchschnittliche Preis „nur“ das Siebenfache.

Hochpreiserumsatz steigt stark

So sei auch der Umsatzanteil der Hochpreiser stark gestiegen. Während deren Anteil 2014 noch bei 27,6 Prozent lag, machten die Arzneimittel mit Preisen von 1.000 Euro und mehr im Jahr 2023 bereits 47,6 Prozent aus. Gleichzeitig haben diese Arzneimittel aber nur einen extrem geringen Anteil an den Verordnungen, nämlich 1,5 Prozent im Jahr 2023.

Laut WIdO-Geschäftsführer Helmut Schröder hat sich der anhaltende Trend, dass die Preise für patentgeschützte Arzneimittel kontinuierlich steigen, während ihr Anteil an der tatsächlichen Versorgung weiter abnimmt, im vergangenen Jahr erneut bestätigt. Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hätte an diesem Punkt „eine dämpfende Wirkung entfalten sollten“, sie haben den starken Anstieg der Markteintrittspreise aber nicht wirksam bremsen können, so Schröder.

„Konsequentere Regulierungen“ nötig

Dabei sind im ersten Halbjahr die Ausgaben noch weiter gestiegen. Wie bereits im September bekannt wurde, gab die GKV 2024 in diesem Zeitraum zehn Prozent mehr aus als noch im Vorjahr. Das hängt auch mit dem Auslaufen des erhöhten Herstellerabschlages von sieben auf zwölf Prozent durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz zusammen.

„Ohne konsequentere Regulierungen riskieren wir, dass lebenswichtige Innovationen zwar entwickelt, aber unerschwinglich werden“, so Schröder. „Die Bezahlbarkeit neuer Arzneimittel stößt an Grenzen – das Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung darf nicht überfordert werden.“