Hoffmann zum BAK-Präsidenten gewählt, Scharpf wird Vize

Der Präsident der Apothekerkammer Nordrhein, Dr. Armin Hoffmann, wird in den kommenden vier Jahren die Geschicke der Bundesapothekerkammer lenken. Die Mitgliederversammlung votierte am heutigen Mittwoch in Berlin mit 93 Prozent der Stimmen für den Industrieapotheker als neuen BAK-Chef. Gegenkandidaten gab es keine.

Zur Vizepräsidentin wählte das Gremium Franziska Scharpf, die Vizepräsidentin der Bayerischen Landesapothekerkammer. Die Apothekeninhaberin trat überraschend gegen Dr. Hannes Müller aus Westfalen-Lippe an und setzte sich mit 79 Prozent der Stimmen gegen ihn durch.